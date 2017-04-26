Инженер типографии, в которой погибли 14 кыргызстанок, не признает вину

26 апреля 2017, 16:15 Комментарии

Главный инженер московской типографии, в которой во время пожара погибли 14 кыргызстанок, не признает свою вину. Об этом сообщили в кыргызском посольстве в Москве.

Вчера, 25 апреля, Бутырский районный суд рассматривал уголовное дело по пожару в типографии ООО "Печатный экспресс". В заседании принимали участие представители кыргызского посольства.

"После оглашения прокурором обвинительного заключения, генеральный директор ООО "Печатный экспресс" Сергей Москвин признал свою вину полностью. В свою очередь главный инженер типографии Антон Яцков вину не признает", - рассказали в посольстве.

Следующее заседание суда назначено на 28 апреля.

Напомним, пожар произошел 27 августа в одном из складских помещений, расположенных на Алтуфьевском шоссе. Огонь распространился по всей площади 4-этажного здания. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела 16 человек, еще один человек скончался в больнице. Среди жертв – 14 граждан Кыргызстана и трое москвичей. По данным МИД Кыргызстана, все погибшие – молодые женщины, большинство из них в возрасте 18-25 лет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Главными фигурантами были генеральный директор компании Сергей Москвин и главный инженер объекта Антон Яцков. После пожара оба скрылись, но позже Москвин явился добровольно, признал вину и обязался выплатить компенсацию семьям погибших. Позже Яцков был задержан.