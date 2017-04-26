Задержан преподаватель вуза, который оказался мошенником

26 апреля 2017, 16:33 Комментарии

10 февраля текущего года студент одного из вузов решил воспользоваться услугами преподавателя, который пообещал помочь в защите диплома и успешной сдаче экзаменов, но не за бесплатно. Свои услуги учитель оценил в 45 тыс. сомов.

Однако получив желаемую сумму, он скрылся в неизвестном направлении.

Устав ждать, студент 21 апреля обратился в правоохранительные органы. В Первомайском РУВД по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 166 УК КР.

Оперативники сразу же приступили к поимке мошенника и вскоре задержали горе-преподавателя. Им оказался Эмиль Исиралов, 1983 года рождения, житель г. Бишкек.

В настоящее время проводится проверка на причастность к аналогичным преступлениям, и если кто-либо пострадал от рук подозреваемого, правоохранители просят позвонить по следующим номерам: 0556 03 35 53, 0778 75 00 05, 0705 03 51 50.