В том, что сбили двух школьников, виноваты правоохранительные органы – премьер

26 апреля 2017, 16:19 Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Салтанат Абдраева – Кабар/. В том, что сбили двух школьников, виноваты правоохранительные органы. Об этом сегодня на совещании правительства по вопросу дорожно-транспортных происшествий на дорогах сообщил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Как он отметил, есть информация, что водитель, который сбил двух школьников в Бишкеке, был и ранее участником ДТП. "Здесь я считаю вина правоохранительных органов. Если бы они в свое время задержали бы его, не было бы этого происшествия", - сказал С.Жээнбеков.

Также глава правительства отметил, что каждый день просит у всевышнего, чтобы эти школьники выздоровели.

Напомним, 21 апреля в Бишкеке водитель сбил двух третьеклассников, которые по сей день находятся с различными травмами в 3 детской больнице. Как отметили в правоохранительных органах, ранее данный водитель уже сбивал человека на смерть, но ему удалось откупиться.