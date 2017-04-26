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В том, что сбили двух школьников, виноваты правоохранительные органы – премьер

Источник:
http://kabar.kg/news/v-tom-cht...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422709-ru.html

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26 апреля 2017, 16:19       Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Салтанат Абдраева – Кабар/. В том, что сбили двух школьников, виноваты правоохранительные органы. Об этом сегодня на совещании правительства по вопросу дорожно-транспортных происшествий на дорогах сообщил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.
Как он отметил, есть информация, что водитель, который сбил двух школьников в Бишкеке, был и ранее участником ДТП. "Здесь я считаю вина правоохранительных органов. Если бы они в свое время задержали бы его, не было бы этого происшествия", - сказал С.Жээнбеков.
Также глава правительства отметил, что каждый день просит у всевышнего, чтобы эти школьники выздоровели.
Напомним, 21 апреля в Бишкеке водитель сбил двух третьеклассников, которые по сей день находятся с различными травмами в 3 детской больнице. Как отметили в правоохранительных органах, ранее данный водитель уже сбивал человека на смерть, но ему удалось откупиться.

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