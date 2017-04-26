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В Кыргызстане нужно разработать механизм по контролю таксистов и маршрутников - мэр Бишкеке

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422708-ru.html

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У нас нет механизмов и законов, которые бы контролировали водителей такси и маршруток, - мэр

26 апреля 2017, 16:24       Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Салтанат Абдраева – Кабар/. В Кыргызстане нужно разработать механизм по контролю таксистов и водителей маршруток. Об этом сегодня на совещании правительства по дорожно-транспортным происшествиям сообщил мэр города Бишкек Албек Ибраимов.
Как он отметил, только в столице имеется 18 фирм службы такси. Но контролировать таксистов вообще невозможно. "Нет органа, который контролирует тех, кто устраивается в службу такси, с каким авто, в каком состоянии данное авто, какое здоровье у водителя, не судим ли он ранее. Эту сферу деятельности не контролирует никто. На службу такси берут всех, у кого есть машина", - сказал А.Ибраимов.
Также мэр отметил, что такая же ситуация и с маршрутниками. "Сейчас в городе работают 2 тыс 800 маршрутных такси. Это всего 2% от общего количества машин в городе. Но и их мы не можем контролировать. Мы предлагаем разработать механизм для контроля водителей", - поделился он.
Кроме этого, градоначальник отметил, что пока проект "Безопасный город" не реализован, но по городу работают несколько видеорегистраторов, посредством которых выписываются штрафы. "Однако они выдают штрафы только на 20%. Многие штрафы уходят без адреса. Потому что здесь имеется вопрос доверенности. Если бы снизили стоимость переоформления машин или хотя бы довели до уровня стоимости доверенности, тогда бы люди не брали доверенность, а сразу бы оформляли на себя авто и штрафы шли адресно. Тогда и увеличились бы поступления в ГРС", - отметил А.Ибраимов.

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