Меценаты из Кувейта помогут собрать средства на строительство детского онкогематологического центра в Бишкеке

26 апреля 2017, 16:05 Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Роман Гайнанов – Кабар/. Сегодня в столице встретили делегацию из Кувейта и презентовали проект строительства первого в Бишкеке детского онкогематологического центра при НЦОГ кувейтским благотворительным фондом Ал-Сафа.

По словам исполнительного директора ОФ "Помогать легко" Динары Аляевой, в делегации из Кувейта были знаменитости и богатые меценаты с семьями. "Среди которых футболист Бедер Хаджи, знаменитый блоггер Сари, миллионер Ахмед Ашайя, ТВ-продюсер Ахмед Аланзи. Благодаря этим людям будет проходить дальнейший сбор на строительство детского онкогематологического центра. Сегодня были переданы шкафы в палаты, кресла для ожидания в приемном блоке и другие предметы мебели", - сказал она.

Центр будет рассчитан на 100 коек, его предполагается обеспечить современным медицинским оборудованием.