НЭСК: Модернизирована крупная подстанция 220 кВ "Кара-Балта"

26 апреля 2017, 16:14 Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. Модернизирована крупная подстанция 220 кВ "Кара-Балта", сообщает пресс-служба ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" (НЭСК).

Высоковольтная подстанция 220/110/10кВ "Кара-Балта" обеспечивает электроснабжением четыре района в Чуйской области - Панфиловский, Московский, Жайылский, Сокулукский и нефти перерабатывающий завод "Джунда".

Подстанция была введена в эксплуатацию в 1976 году с одиночным автотрансформатором 220/110/10кВ на 63000 кВА. Со стороны 220 кВ были две линии электропередачи ВЛ-220 кВ "Джамбыл- Главная" и "Главная" и одна отходящая линия ВЛ-110кВ "Каинда".

На данный момент на ОРУ-220 кВ имеются три линии электропередачи: Главная, Фрунзенская-1, Фрунзенская-2. На ОРУ-110 кВ семь отходящих линий: Беш-Терек, Каинда, ТЭЦ-К, Ботбаева-1, Ботбаева-2, НПЗ, Ак-Суу.

По проекту АБР заменены морально и физически устаревшие масляные выключатели 1992-1976 годов выпуска на современные элегазовые выключатели.

Кроме этого установлены новые герметичные трансформаторы напряжения и трансформаторы тока.

Установка новых оборудований на энергообъекте позволит улучшить надёжность электроснабжения потребителей Чуйской области, добиться меньший затраты при эксплуатации по сравнению со старыми оборудованиями, а также будет служить для повышения точности учетов, создания автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии - АИИСКУЭ и системы телемеханики - СКАДА (система диспетчерского контроля и сбора данных) позволяющей вести телеизмерение и телеуправление, предназначенные для разработки или обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте.

По системе СКАДА, на данный момент проложен грозозащитный трос с оптоволоконным кабелем от подстанции "Кара-Балта" до подстанции "Главная" и далее до подстанции "Чуйская" общей протяженностью 150,4 км, а также от подстанции "Кара-Балта" до подстанции "Фрунзенская" протяженностью 63 км.