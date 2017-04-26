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НЭСК: Модернизирована крупная подстанция 220 кВ "Кара-Балта"

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/nesk-mode...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422706-ru.html

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26 апреля 2017, 16:14       Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. Модернизирована крупная подстанция 220 кВ "Кара-Балта", сообщает пресс-служба ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" (НЭСК).
Высоковольтная подстанция 220/110/10кВ "Кара-Балта" обеспечивает электроснабжением четыре района в Чуйской области - Панфиловский, Московский, Жайылский, Сокулукский и нефти перерабатывающий завод "Джунда".
Подстанция была введена в эксплуатацию в 1976 году с одиночным автотрансформатором 220/110/10кВ на 63000 кВА. Со стороны 220 кВ были две линии электропередачи ВЛ-220 кВ "Джамбыл- Главная" и "Главная" и одна отходящая линия ВЛ-110кВ "Каинда".
На данный момент на ОРУ-220 кВ имеются три линии электропередачи: Главная, Фрунзенская-1, Фрунзенская-2. На ОРУ-110 кВ семь отходящих линий: Беш-Терек, Каинда, ТЭЦ-К, Ботбаева-1, Ботбаева-2, НПЗ, Ак-Суу.
По проекту АБР заменены морально и физически устаревшие масляные выключатели 1992-1976 годов выпуска на современные элегазовые выключатели.
Кроме этого установлены новые герметичные трансформаторы напряжения и трансформаторы тока.
Установка новых оборудований на энергообъекте позволит улучшить надёжность электроснабжения потребителей Чуйской области, добиться меньший затраты при эксплуатации по сравнению со старыми оборудованиями, а также будет служить для повышения точности учетов, создания автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии - АИИСКУЭ и системы телемеханики - СКАДА (система диспетчерского контроля и сбора данных) позволяющей вести телеизмерение и телеуправление, предназначенные для разработки или обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте.
По системе СКАДА, на данный момент проложен грозозащитный трос с оптоволоконным кабелем от подстанции "Кара-Балта" до подстанции "Главная" и далее до подстанции "Чуйская" общей протяженностью 150,4 км, а также от подстанции "Кара-Балта" до подстанции "Фрунзенская" протяженностью 63 км.

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