У нас нет механизмов и законов, которые бы контролировали водителей такси и маршруток, - мэр

26 апреля 2017, 15:59 Комментарии

В Кыргызстане нет механизмов, законов и органа, которые бы контролировали водителей такси и маршруток. Об этом на совещании по обсуждению текущего состояния автодорог и деятельности госорганов по предупреждению дорожных происшествий сообщил мэр Бишкека Албек Ибраимов.

В качестве примера он привел Бишкек, где зарегистрировано 18 фирм, которые осуществляют деятельность такси.

"Сами таксисты платят деньги за патент на осуществление их деятельности. И все. Но нет органа или механизма, которые бы контролировали их деятельность. Нужно каждого водителя проверять на судимость, проверять состояние его транспорта, проверять состояние его здоровья и проверять, был ли он участником ДТП со смертельным исходом. То же самое касается водителей маршруток. Они платят за патент, но не несут ответственности",- сказал А.Ибраимов.