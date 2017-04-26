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У нас нет механизмов и законов, которые бы контролировали водителей такси и маршруток, - мэр

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422705-ru.html

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26 апреля 2017, 15:59       Комментарии

В Кыргызстане нет механизмов, законов и органа, которые бы контролировали водителей такси и маршруток. Об этом на совещании по обсуждению текущего состояния автодорог и деятельности госорганов по предупреждению дорожных происшествий сообщил мэр Бишкека Албек Ибраимов.
В качестве примера он привел Бишкек, где зарегистрировано 18 фирм, которые осуществляют деятельность такси.
"Сами таксисты платят деньги за патент на осуществление их деятельности. И все. Но нет органа или механизма, которые бы контролировали их деятельность. Нужно каждого водителя проверять на судимость, проверять состояние его транспорта, проверять состояние его здоровья и проверять, был ли он участником ДТП со смертельным исходом. То же самое касается водителей маршруток. Они платят за патент, но не несут ответственности",- сказал А.Ибраимов.

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