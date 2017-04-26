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Мэр Бишкека предлагает уменьшить стоимость переоформления автомобиля, это поможет быстрее найти виновных в ДТП

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422704-ru.html

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26 апреля 2017, 16:04       Комментарии

Мэр Бишкека Албек Ибраимов предлагает уменьшить стоимость переоформления автомобиля. Об этом он сказал 26 апреля на совещании по обсуждению состояния автомобильных дорог и деятельности государственных органов по предупреждению дорожных происшествий. По словам мэра, это поможет быстрее найти виновных в ДТП.
"Многие водители перепродают свои автомобили по доверенности, потому что продать авто по доверенности дешевле, чем перерегистрировать его. Во многих случаях мы находим владельца машины, участвовавшей в ДТП, но не можем найти настоящего виновного. Если бы все перерегистрировали авто, найти виновных было бы легче", - сказал он.

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