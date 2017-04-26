Члены правительства в течение должны внести предложения, направленные на сокращение числа ДТП

26 апреля 2017, 16:15 Комментарии

Члены правительства в течение недели должны внести предложения, направленные на снижение количества ДТП в стране. Такое поручение премьер-министр Сооронбай Жээнбеков озвучил 26 апреля на совещании по обсуждению текущего состояния автодорог и деятельности госорганов по предупреждению дорожных происшествий.

До 3 марта каждый госорган должен внести свои предложения. На следующем совещании члены правительства обсудят возможные варианты решения проблемы.

На заседании секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров предложил проверить автошколы на наличие нарушений.

Кроме того, мэр Бишкека Албек Ибраимов предложил снизить стоимость оформления транспорта, что поможет быстрее найти виновных.