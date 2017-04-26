Парламент не стал запрещать курение в местах общепита

26 апреля 2017, 15:39 Комментарии

Парламент на пленарном заседании рассмотрел законопроект о внесении изменений в Кодекс об административной ответственности, в закон "О защите здоровья граждан от вредного воздействия табака".

Один из инициаторов проекта, депутат Дастан Бекешев (СДПК) заявил, что изначально законопроектом предлагалось обязать владельцев ресторанов и кафе определить кабинки для курения. Однако позже от депутатов поступило предложения ввести полный запрет на курение в общепитах.

Однако с данной редакцией некоторые депутаты не согласились. Депутат Акылбек Жапаров ("Бир Бол") призвал коллег подумать о правах курящих граждан.

По итогам обсуждения принято решение поставить на голосование два предложения по отдельности.

Во время голосования полный запрет на курение не нашел поддержки среди депутатов. Против выступили 64 депутата из 110 зарегистрированных.

Второе предложение по установке кабинок для курения поддержали 82 депутата из 110.