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В Джеты-Огузском районе успешно борются со скотокрадством и школьным рэкетом

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/v-dzhe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422701-ru.html

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26 апреля 2017, 15:50       Комментарии

Всего за один год совместными усилия с УНП ООН, местным самоуправлением и правоохранительными органами, проведена огромная работа по обеспечению безопасности и профилактике правонарушений в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области.
Основной проблемой района стало скотокрадство. Но понадобился ровно год, чтобы район смог показать отличные результаты в борьбе с этим злом.
По словам начальника отдела внутренних дел Джети-Огузского района Тилека Тюкебаева, для этого, в рамках проекта Управления ООН по контролю за наркотиками и преступностью, проведена масштабная работа.
"Для начала мы провели социологический опрос среди населения, что их волнует прежде всего. Исходя из этого, мы выбрали пять наиболее приоритетных проблем: скотокрадство, школьный рэкет, семейное насилие, алкоголизм и экстремизм. По части скотокрадства в первую очередь мы разработали буклеты, где указывалось, что каждый гражданин должен быть ответственен за свой скот. Впервые владельцы домашних животных стали заключать договора с чабанами. В письменном договоре прописана ответственность сторон за сохранность скота. На летнем пастбище впервые установлен опорный пункт милиции. Таким образом, по итогам 2016 года, на территории Джети-Огузского района не зарегистрировано ни одного факта скотокрадства. Хотя до внедрения данной программы, это было нашей основной проблемой, в месяц могло поступать более 20 заявлений о пропаже скота", – рассказал начальник.
Но на этом программа не закончилась, одновременно решились проблемы и с семейным насилием. Таких фактов в районе всего два, второстепенно задача стояла избавиться от школьного рэкета.
"Фактов школьного рэкета, к сожалению много. В рамках проекта УНП ООН разработан сценарий по профилактике данного правонарушения. В частности, организована театральная постановка на тему "Мы против насилия"". В течение года мы объездили с ней 40 школ района и это дало хороший результат. Из местного бюджета выделены средства для установки камер наружного наблюдения в двух школах. В будущем планируем установить еще две. Благодаря УНП ООН, и подаренной проектом машине, инспекторы по делам несовершеннолетних стали чаще посещать школы и проводить профилактические беседы с учениками. После проведения всех мероприятий, ситуация в школах заметно улучшилась, Не могу сказать что на 100% все изменилось, есть еще недочеты, над которыми мы работаем. Проект УНП ООН помог нам с техническими вопросами", – заключил Тюкебаев.
Своим мнение поделился и прокурор Джеты-Огузского района Марат Абсатаров. Он рассказал, какими методами в части пресечения преступлений проводится работа, в том числе и среди сотрудников милиции.
"За 2016 год в отношении сотрудников Джеты-Огузского ОВД поступило четыре заявления, из них одно по пыткам. По сравнению с 2015 годом, количество заявлений поступивших в отношении сотрудников внутренних дел снизилось. В этом году в отношении работников правоохранительных органов возбуждено одно уголовное дело, по факту халатности. Дело передано в следственное управление ГКНБ", – рассказал прокурор.

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