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За сколько кыргызстанцы готовы продать свой голос на выборах?

Источник:
http://knews.kg/2017/04/za-sko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422700-ru.html

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26 апреля 2017, 16:01       Комментарии

Ни для кого не секрет, что некоторые наши политические партии и отдельные политики в борьбе за лидерство нередко прибегают к не совсем "чистым" методам. В частности подкупу избирательных голосов. Так, по данным странового социологического исследования, проведенного Baltic Surveys/The Gallup Organization по заказу IRI в Кыргызстане на прошлых выборах в местные кенеши 17% респондентов ответили, что им предлагали деньги в обмен на "голос".
Заявили, что стали свидетелями подкупа голосов лично, или ими становились друзья и родственники – 24% опрошенных. При этом, лично свидетелями подкупа стали 8% граждан.
Логично, что следующим вопросом было: "Сколько вам или вашим родственникам предлагали за голос?". Больше половины респондентов завили, что голос нынче стоит менее 1 тыс. сомов, от 3 тыс. сомов до 5 тыс. сомов назвали 30%.
Большинство опрошенных уверено, что у тех, кто покупает голоса, есть возможность проверить, как проголосовал человек, продавший свой голос.
И это притом, что перед выборами в СМИ неоднократно сообщалось, что проследить и выяснить, кто и как проголосовал невозможно.
Добавим, по мнению опрошенных граждан, люди продают свои голоса из-за нужды в деньгах и финансовых трудностей – 37%. Интересно, что граждане, согласившиеся продать свой голос, верят в то, что 1 тыс. сомов решит все их финансовые проблемы?! Есть и те, кто считает, что кыргызстанцы берут деньги в обмен на голос по следующим причинам: партии все равно не будут работать во благо страны – 6%, безразличие народа – 5%, нищета – 5%, по привычке – 3%, преследование наживы – 3%.
Примерно треть респондентов уверена, что ситуацию можно изменить строгим соблюдением законов о выборах.
Добавим, в рамках странового социологического исследования проведенного Baltic Surveys/The Gallup Organization по заказу IRI в Кыргызстане опрошены жители республики в возрасте 18 лет, обладающие избирательным правом. Метод опроса – личное интервью у респондента дома, которое проводилось на трех языках – кыргызском, русском и узбекском.

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