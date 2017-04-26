В Бишкеке отметили 31-ю годовщину со дня аварии на Чернобыльской АЭС

26 апреля 2017, 15:51 Комментарии

Сегодня, 26 апреля, в парке им. Ю. Фучика состоялся митинг-реквием, посвященный 31-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

Участники митинга-реквиема почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику чернобыльцам.

В мероприятии приняли участие представители мэрии и горкенеша, Чрезвычайные и Полномочные послы Украины и Беларуси, а также заместитель посла России в КР Алексей Мзареулов.

В настоящее время в Бишкеке проживают 283 ликвидатора катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и их вдов. В целях оптимизации льгот и усиления адресности с 1 января 2010 года за счет средств республиканского бюджета инвалидам и участникам в ликвидации техногенной катастрофы, а также вдовам ЧАЭС установлены ежемесячные денежные компенсации.

Кроме того, за счет средств местного бюджета данной категории граждан предоставляются ежегодно следующие виды адресной социальной помощи и льгот:

<li>100% льготы по абонентской плате за телефон;</li><li>ежеквартальная стипендия в размере 500 сомов;</li><li>ежеквартальная стипендия вдовам участников ликвидации на ЧАЭС в размере 1500 сомов;</li><li>88 детям бесплатные новогодние подарки;</li><li>единовременная материальная помощь ко дню аварии на ЧАЭС.</li>