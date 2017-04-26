С.Жээнбеков: "Случай, когда сбили двух школьников - крайняя точка проблемы с ДТП в стране"

26 апреля 2017, 15:25 Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Салтанат Абдраева – Кабар/. Случай, когда сбили двух школьников - крайняя точка проблемы с дорожно-транспортными происшествиями (ДТП) в стране. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на совещании обсуждению текущего состояния автомобильных дорог и деятельности государственных органов по предупреждению дорожных происшествий, приводящих к многочисленным человеческим жертвам.

По его словам, на сегодняшний день самой актуальной проблемой является ДТП на дорогах. В последнее время много критики касательно ДТП и ситуации на дорогах. Согласно статистическим данным, на первый квартал количество ДТП выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Случай, когда сбили двух школьников - крайняя точка этой проблемы", - сказал С.Жээнбеков.

По данным министра внутренних дел Улана Исраилова, за три месяца в стране произошло 1 тыс 169 аварий. В них погибли 1 тыс 148 человек, ранения получили 1 тыс 886.