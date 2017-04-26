Темир Джумакадыров: "Проект "Таза коом" поможет снизить количество ДТП на дорогах"

26 апреля 2017, 15:52 Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Салтанат Абдраева – Кабар/. Проект "Таза коом" поможет снизить количество ДТП на дорогах. Об этом сегодня на совещании по обсуждению текущего состояния автомобильных дорог и деятельности государственных органов по предупреждению дорожных происшествий, приводящих к многочисленным человеческим жертвам, сообщил секретарь совета безопасности КР Темир Джумакадыров.

По его словам, количество ДТП в стране остается высоким. "Нами на постоянной основе проводится мониторинг ситуации, и во исполнение поручения главы государства мы работаем над выработкой комплекса мер по недопущению аварий на дорогах и повышению ответственности водителей. Министр внутренних дел правильно отметил, что нужно активизировать вопрос по установлению фото- и видеофиксаторов на дорогах. В связи с этим хочу отметить, что проект "Таза коом", который сейчас реализовывается, посодействует решению проблем безответственных водителей", - сказал он.