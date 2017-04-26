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Темир Джумакадыров: "Проект "Таза коом" поможет снизить количество ДТП на дорогах"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/temir-dzh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422696-ru.html

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26 апреля 2017, 15:52       Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Салтанат Абдраева – Кабар/. Проект "Таза коом" поможет снизить количество ДТП на дорогах. Об этом сегодня на совещании по обсуждению текущего состояния автомобильных дорог и деятельности государственных органов по предупреждению дорожных происшествий, приводящих к многочисленным человеческим жертвам, сообщил секретарь совета безопасности КР Темир Джумакадыров.
По его словам, количество ДТП в стране остается высоким. "Нами на постоянной основе проводится мониторинг ситуации, и во исполнение поручения главы государства мы работаем над выработкой комплекса мер по недопущению аварий на дорогах и повышению ответственности водителей. Министр внутренних дел правильно отметил, что нужно активизировать вопрос по установлению фото- и видеофиксаторов на дорогах. В связи с этим хочу отметить, что проект "Таза коом", который сейчас реализовывается, посодействует решению проблем безответственных водителей", - сказал он.

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