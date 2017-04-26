Центр кинологической подготовки ГТС КР продемонстрировал уникальные методы дрессировки служебных собак

26 апреля 2017, 15:30 Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Роман Гайнанов – Кабар/. Сотрудники Центра профессиональной и кинологической подготовки при Государственной Таможенной службе при Правительстве КР в рамках пресс-тура продемонстрировали уникальные методы дрессировки служебных собак.

В 2006 году в целях усиления борьбы с незаконным оборотом наркотиков в структуре Государственной таможенной службы была образована Специализированная таможня "Кинологическая служба". Основной задачей Кинологической службы было оказание методической и практической помощи в подготовке высококвалифицированных специалистов кинологов со служебно-розыскными собаками и непосредственное участие в мероприятиях по пресечению незаконного оборота наркотиков.

Стратегия развития таможенной службы Кыргызстана на 2011-2013гг, утвержденная постановлением Правительства КР, определила новые подходы в системе профессионального образования, отвечающего современным требованиям и задачам таможенных органов.

Таким образом, 3 марта 2011года приказом Государственной таможенной службы на базе Специализированной таможни "Кинологическая служба" и Учебного центра был создан Центр профессиональной и кинологической подготовки.

Задачами центра являются организация и обеспечение учебного процесса должностных лиц таможенных органов, обучение и переподготовка служебно-розыскных собак, выявление и пресечение контрабанды наркотиков, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ совместно с другими подразделениями таможенных органов и правоохранительными органами страны.

Всего в Центре работают 44 сотрудника и 15 сотрудников вспомогательного персонала, центр имеет в своем распоряжении два учебных корпуса. Имеется лекционный зал на 60 человек, 2 компьютерных класса на 30 человек, 3 учебных класса, каждый на 25 человек, конференц-зал на 20 человек, оборудованный видеоконференц-связью, серверная станция, библиотека с читальным залом, доступ к сети Интернет, Wi-Fi, проекторы, интерактивная доска, информационно-правовая система "Токтом".

На базе учебного центра проводится профессиональное обучение должностных лиц кинологических подразделений таможенных органов, а также подготовка служебно-розыскных собак. Собаки обучаются на поиск наркотических средств, психотропных и взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, объектов CITES (рога козерога и архара).

Практическая часть обучения в Центре обеспечена тренировочными макетами, применение которых позволяет закрепить теоретические знания на практике.

Для проведения практических занятий по осуществлению таможенного контроля на границе построен учебный макет пункта пропуска, который оснащен досмотровой рентгеновской техникой марки "NUCTECHCX1001 TI" для досмотра багажа и ручной клади, красным и зеленым коридором для пассажиропотока.