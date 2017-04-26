ПП "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" с 29 апреля по 1 мая будут закрыты - ГПС

26 апреля 2017, 15:36 Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. По инициативе китайской стороны, в связи с празднованием "Дня труда" пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" на кыргызско-китайском участке государственной границы с 29 апреля 2017 г. по 01 мая 2017 г.включительно будут временно закрыты. Об этом сообщили в пресс-службе ГПС.

Пропуск лиц, транспортных средств и грузов возобновится 02 мая 2017 года.