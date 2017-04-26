Доллар США: 67.1393 (-0.0103) 
Евро: 73.1315 (+0.2171) 
Золото: 40.67 $/гр (-0.18) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Китае отметят День труда, в связи с этим госграница временно закрываетсяВ Китае отметят День труда, в связи с этим госграница временно закрываетсяЦентр кинологической подготовки ГТС КР продемонстрировал уникальные методы дрессировки служебных собакЦентр кинологической подготовки ГТС КР продемонстрировал уникальные методы дрессировки служебных собак

ПП "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" с 29 апреля по 1 мая будут закрыты - ГПС

Источник:
http://kabar.kg/news/pp-toruga...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422694-ru.html

Похожие новости

Кыргызско-китайская граница будет закрыта три дня

Парламент не стал запрещать курение в местах общепита

В Китае отметят День труда, в связи с этим госграница временно закрывается

Депутат предложил запретить продавать подросткам "энергетики"

Кыргызско-китайская граница временно закрывается

26 апреля 2017, 15:36       Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. По инициативе китайской стороны, в связи с празднованием "Дня труда" пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" на кыргызско-китайском участке государственной границы с 29 апреля 2017 г. по 01 мая 2017 г.включительно будут временно закрыты. Об этом сообщили в пресс-службе ГПС.
Пропуск лиц, транспортных средств и грузов возобновится 02 мая 2017 года.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум