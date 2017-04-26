Мажилис Казахстана принял в работу законопроект о предоставлении Кыргызстану 100 млн долларов

26 апреля 2017, 15:46 Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. Мажилис Парламента РК на пленарном заседании принял в работу проект Закона "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республикой о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции". Об этом сообщает МИА "Казинформ".

"В соответствии с нормами Соглашения, казахстанская сторона, с целью оказания помощи в процессе вхождения в Евразийский экономический союз, окажет Кыргызской Республике помощь в размере 100 млн долларов США", - сказал депутат Маулен Ашимбаев, выступивший с докладом. По его словам, данные средства предназначены для проведения мероприятий, предусмотренных "Дорожной картой" по присоединенияю Кыргызской Республики к Евразийскому экономическому союзу, а также для приведения законодательства Кыргызской Республики в соответствие с требованиями ЕАЭС.