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Мажилис Казахстана принял в работу законопроект о предоставлении Кыргызстану 100 млн долларов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/mazhilis-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422693-ru.html

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26 апреля 2017, 15:46       Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. Мажилис Парламента РК на пленарном заседании принял в работу проект Закона "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республикой о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции". Об этом сообщает МИА "Казинформ".
"В соответствии с нормами Соглашения, казахстанская сторона, с целью оказания помощи в процессе вхождения в Евразийский экономический союз, окажет Кыргызской Республике помощь в размере 100 млн долларов США", - сказал депутат Маулен Ашимбаев, выступивший с докладом. По его словам, данные средства предназначены для проведения мероприятий, предусмотренных "Дорожной картой" по присоединенияю Кыргызской Республики к Евразийскому экономическому союзу, а также для приведения законодательства Кыргызской Республики в соответствие с требованиями ЕАЭС.

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