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JICA предоставит Кыргызстану оборудование для переработки семян

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/jica-pred...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422692-ru.html

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26 апреля 2017, 15:56       Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР и Японское агентство международного сотрудничества JICA подписали меморандум о предоставлении Кыргызской стороне оборудования.
Как сообщила пресс-служба Минсельхоза, сегодня министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Нурбек Мурашев, главный представитель JICA офиса в КР господин Казухико Кикучи и председатель сельскохозяйственного производственного товарно-сервисного, семеноводческого кооператива КВС Батырбек Тажаматов подписали трехсторонний меморандум.
"Следует отметить, что сельскохозяйственный производственный товарно-сервисный, семеноводческий кооператив КВС был учрежден 28 декабря 2016 года при поддержке Минисельхоза и JICA путем реализации проекта в целях продвижения производства экспортоориентированных семян овощных культур", - сообщили в пресс-службе.
В свою очередь Минсельхоз КР в сотрудничестве с Японским агентством международного сотрудничества JICA реализует проект по продвижению производства экспортоориентированных семян овощных культур в КР.
В рамках проекта кыргызские фермеры прошли обучение и получили знания и навыки в производстве и экспорте семян, а также содействуют в создании организаций по производству и экспорту семян овощных культур.
Учитывая сотрудничество министерства сельского хозяйства КР в развитии проекта, JICA планирует безвозмездно предоставить оборудование для переработки семян.
Согласно меморандуму проектом JICA будут закуплены и переданы в МСХПП и М КР в 2017 году комплект машин для переработки семян на общую сумму 53,435,000 йен.
В комплект будет входить: семяочистительная машина, магнитный сепаратор, воздушный пневматический сепаратор, гравитационный сепаратор, решетная сортировальная машина, барабанный сепаратор и вибрационный сепаратор.

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