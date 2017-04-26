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В Бишкеке наградили изобретателей (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

             

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422691-ru.html

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В Бишкеке состоялся митинг-реквием, посвященный 31-й годовщине аварии на ЧАЭС

26 апреля 2017, 15:22       Комментарии

Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова вручила отличившимся авторам золотые медали Всемирной организации интеллектуальной собственности в номинации "За творческие достижения", "Лучший изобретатель" и золотую медаль Евразийской патентной организации имени В.И.Блинникова в номинации "За вклад в патентное дело".
Как сообщила пресс-служба правительства, также вручили награды победителям двух республиканских конкурсов под названием "За вклад в развитие интеллектуальной собственности" и "Лучший инновационный проект 2016".
"Интеллект высоко ценится в любом обществе и является стратегическим ресурсом государства. Именно государство должно стать фундаментом и надежной опорой для интеллектуального развития общества. В наше время ученые, авторы, изобретатели могут ощутить востребованность своей деятельности, важность их труда для социального, экономического и духовного развития общества", - сообщила Ч.Султанбекова.
Вице-премьер пожелала ученым, представителям творческой сферы вдохновения, неиссякаемой энергии, безостановочного поиска нестандартных решений и идей для обеспечения инновационного развития национальной экономики и повышения благосостояния каждого гражданина страны.

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