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Автонаезд на двух школьников – крайняя точка проблемы с ДТП, – премьер

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422690-ru.html

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Мэрия Бишкека оказала помощь школьникам, попавшим в ДТП

26 апреля 2017, 15:29       Комментарии

В правительстве под председательством премьер-министра Сооронбая Жээнбекова проходит совещание по обсуждению текущего состояние автомобильных дорог и деятельности государственных органов по предупреждению дорожных происшествий.
По словам премьера, в Кыргызстане увеличилось количество ДТП, включая происшествия с маршрутками, а ситуация с ДТП, где сбили двух школьников - крайняя точка этой проблемы.
Как сообщил премьер, в первом квартале 2017 года произошло на 15% больше ДТП, чем в первом квартале 2016 года.
80% дорожно-транспортных пришествий происходят по вине водителей, но над ними нет сильного органа.
"Я понимаю, что ситуация на дороге сложная, количество машин все время растет. Но над водителями нет сильного органа. Из ГАИ была создана патрульная милиция, но они не работают так, как нужно", - сказал С.Жээнбеков.
21 апреля на пересечении улиц Чапаева и Алтымышева автомашина сбила двух школьников, водитель скрылся с места происшествия.
Была установлена личность водителя. Им оказался А.М.У., 1988 года рождения. Он явился с повинной. В настоящее время он находится в СИЗО. В отношении него проводится расследование.
Школьники были доставлены каретой скорой помощи в Городскую детскую клиническую больницу №3. Мальчики, 2007 года рождения, получили тяжелые травмы: ушиб головного мозга, переломы, тупую травму живота.
На сегодняшний день один из пострадавших переведен в палату, его состояние улучшается, состояние здоровья второго школьника оценивается как стабильное. Он в коме.

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