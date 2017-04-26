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Секретарь Совбеза Т.Джумакадыров: Нужно проверить все автошколы на нарушения

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422689-ru.html

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26 апреля 2017, 15:44       Комментарии

Секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров сказал, что нужно проверить все автошколы на наличие нарушений. Об этом он сказал 26 апреля на совещании по обсуждению текущего состояния автодорог и деятельности госорганов по предупреждению дорожных происшествий.
"Мы даем водительские права и не следим за тем, как водители уже через несколько месяцев получают права следующей категории", - добавил он и предложил решать проблемы ДТП комплексно.
"Безусловно, нам нужно установить камеры наблюдения и увеличить штрафы. Но к проблеме надо подходить комплексно, надо проверять все автомобильные школы на нарушения", - сообщил он.
Т.Джумакадыров сообщил, что Совет безопасности проводит мониторинг ситуаций с ДТП и будет работать совместно с правительством для решения этой проблемы.

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