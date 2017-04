Ого! Самый большой конь в Кыргызстане и другие события, которые нас удивили

26 апреля 2017, 15:22 Комментарии

БИШКЕК, 26 апр - Sputnik. Неделя, которая проходит под лозунгом "А почему так жарко-то?", подарила кыргызстанцам много поводов разинуть рты от удивления. Мы вспомнили самые необычные события минувших семи дней.

$(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1032996104'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1032996104'] = 'Subject'; } }); © Sputnik / Эмиль Садыров Самый большой конь в Кыргызстане — его не продали даже за миллион долларов 1. Оказывается, можно стать долларовым миллионером, продав всего одного коня. Главное, чтобы это был большой конь, очень большой! Видимо, хозяину Барона было нелегко вскормить такую махину - неспроста он отказался продавать любимца. Нам осталось лишь любоваться красавцем и отгонять от себя крамольные мысли о вкусном чучуке.

2. Бишкекская автоледи, которая любит смотреть кино. Что обычно делают водители при наезде на пешехода? Порядочные оказывают человеку помощь, непорядочные дают по газам и пытаются скрыться. Но наша героиня, проехавшись по стопе ни в чем не повинной женщины, отправилась... в кинотеатр. Владелицу белой BMW Х6, конечно, задержали, но до сих пор осталось непонятно: что интересного показывали в тот день? Может, седьмой сезон "Игры престолов"?

$(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1033063899'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1033063899'] = 'Subject'; } }); © Видео / Зульфия ТургуноваБрюс Ли из Кыргызстана — как 7-летний каратист поразил шоу Галкина 3. Семилетний "Брюс Ли" из Кыргызстана. Забрать конфету у маленького каратиста Нурмухамеда Ташмаматова смогут только самые отчаянные хулиганы, имеющие скидку на услуги травмпункта. Талант ребенка оценили на передаче "Лучше всех", которая выходит на российском Первом канале. Атай Омурзаков и Эльдияр Кененсаров могут спать спокойно: новое поколение кыргызстанских знаменитостей очень многообещающее.

4. Чудесное спасение иссык-кульских шахтеров. Случай, который произошел в селе Жыргалан, достоин голливудской экранизации. Грунтовые воды привели к обвалу шахты, в результате чего двое шахтеров оказались отрезаны от мира. Двести человек два дня откачивали воду насосами и даже ведрами! Казалось, под толщей воды не смог бы выжить никто... Когда снизу послышались человеческие голоса, всеобщему ликованию не было предела. Интересно, кто-нибудь уже рассказал эту историю Стивену Кингу?

5. Брошенные бишкекские автомобили. Представьте, что вы идете по улице в дождь и вдруг видите мокрое металлическое создание, которое "смотрит" на вас грустными фарами. Вы говорите: "Мама, смотри, какой хорошенький автомобильчик! Давай возьмем его себе". Мама тяжело вздыхает и тащит вас за руку дальше. Она знает, что законодательство Кыргызской Республики не позволит забрать одинокого железного друга: для начала от него должен отказаться нынешний владелец. Удивляет, что автомобилей, припаркованных в Бишкеке навечно, довольно много.