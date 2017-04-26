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За поведение маршрутчиков прошу прощения — глава ассоциации перевозчиков

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422687-ru.html

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ДТП с маршруткой: компанию-перевозчика могут лишить лицензии

26 апреля 2017, 15:42       Комментарии

Председатель ассоциации перевозчиков "Альянс бус" Григорий Николаиди во время пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан попросил прощения за поведение бишкекских маршрутчиков.
Согласно данным патрульной милиции, с января в столице произошло 45 аварий с участием маршруток и троллейбусов, в которых пострадали люди. Среди них и недавний случай, когда микроавтобус после столкновения с легковушкой рухнул на бок и "проехал" в таком положении около 40 метров.
"Я хочу извиниться, но сегодня без этих плохих, некультурных, курящих водителей маршруток никак нельзя. С 1 января в Бишкеке прекратили работать более 500 водителей: они не получали нужного дохода, чтобы прокормить семью. Однако у нас (горожан. - Ред.) нет альтернативы, мы вынуждены пользоваться их услугами", - сказал Николаиди.
В ассоциацию "Альянс бус" входит 80 процентов бишкекских фирм-перевозчиков.
В марте власти проверили санитарное и техническое состояние столичных маршруток. В ходе проверки выявили 193 микроавтобуса, которые не соответствуют требованиям по организации пассажирских перевозок, - эти машины сняты с работы на линии до устранения нарушений.

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