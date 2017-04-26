За поведение маршрутчиков прошу прощения — глава ассоциации перевозчиков

26 апреля 2017, 15:42 Комментарии

Председатель ассоциации перевозчиков "Альянс бус" Григорий Николаиди во время пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан попросил прощения за поведение бишкекских маршрутчиков.

Согласно данным патрульной милиции, с января в столице произошло 45 аварий с участием маршруток и троллейбусов, в которых пострадали люди. Среди них и недавний случай, когда микроавтобус после столкновения с легковушкой рухнул на бок и "проехал" в таком положении около 40 метров.

"Я хочу извиниться, но сегодня без этих плохих, некультурных, курящих водителей маршруток никак нельзя. С 1 января в Бишкеке прекратили работать более 500 водителей: они не получали нужного дохода, чтобы прокормить семью. Однако у нас (горожан. - Ред.) нет альтернативы, мы вынуждены пользоваться их услугами", - сказал Николаиди.

В ассоциацию "Альянс бус" входит 80 процентов бишкекских фирм-перевозчиков.

В марте власти проверили санитарное и техническое состояние столичных маршруток. В ходе проверки выявили 193 микроавтобуса, которые не соответствуют требованиям по организации пассажирских перевозок, - эти машины сняты с работы на линии до устранения нарушений.