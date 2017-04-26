Президент ответил на актуальные вопросы жителей Иссык-Кульской области

26 апреля 2017, 15:20 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 26 апреля, в селе Бактуу-Долоноту Иссык-Кульского района встретился с активом и общественностью региона, сообщает пресс-служба президента.

Встреча прошла в формате "вопрос – ответ".

О школах

По словам президента, вопрос нехватки школ будет решен кардинальным образом, чтобы в стране не осталось ни одной аварийной школы.

О туристическом сезоне

Алмазбек Атамбаев отметил, что к началу туристического сезона, к середине июня реконструкцию участка Чок-Тал-Чолпон-Ата автодороги Балыкчы – Чолпон-Ата – Корумду планируется полностью завершить.

"Государство также изыщет средства для реабилитации дорог города Каракол, а крупные проекты развития Иссык-Кульской области в том числе и инфраструктурные будут заложены в долгосрочную стратегию развития страны на период до 2040 года. Касаясь вопросов подготовки к туристическому сезону, президент, подчеркнул, что наравне с реализацией значимых инфраструктурных проектов, важно обратить внимание и на вопросы благоустройства жилых территорий, бережного отношения к природе", – говорится в сообщении.

О доходах государства

Президент подчеркнул, что за последние годы удалось добиться справедливого распределения доходов государства, благодаря чему остались позади времена, когда не было света, газа и дорог. По словам гГлавы государства, благодаря тому, что народ поддержал поправки в Конституцию, удалось укрепить независимость страны, обеспечить устойчивость политической системы, подотчетность власти перед обществом.

Он рассказал и о реализации крупных инфраструктурных проектов республиканского значения, проводимой работе по дальнейшему укреплению энергетической независимости страны, развитию логистики, прокладке транспортных коридоров, что создает условия для устойчивого развития страны и ее экономики, а также увеличению доходов государства.

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