Доллар США: 67.1393 (-0.0103) 
Евро: 73.1315 (+0.2171) 
Золото: 40.67 $/гр (-0.18) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Ого! Самый большой конь в Кыргызстане и другие события, которые нас удивилиОго! Самый большой конь в Кыргызстане и другие события, которые нас удивилиДепутат предложил запретить продавать подросткам "энергетики"Депутат предложил запретить продавать подросткам "энергетики"

Президент ответил на актуальные вопросы жителей Иссык-Кульской области

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422686-ru.html

Похожие новости

Жители столичного жилмассива "Бурдинская" получили доступ к голубому топливу

Khovar: Президент Таджикистана принял командующего Центральным командованием США генерала Джозефа Л. Вотеля

Президент иссыккульцам: К турсезону главная часть дороги будет достроена

А.Атамбаев встретился с активом и общественностью Иссык-Кульской области (фото)

А.Атамбаев встретился с активом и общественностью Иссык-Кульской области

26 апреля 2017, 15:20       Комментарии

Алмазбек Атамбаев 26 апреля, в селе Бактуу-Долоноту Иссык-Кульского района встретился с активом и общественностью региона, сообщает пресс-служба президента.
Встреча прошла в формате "вопрос – ответ".
О школах
По словам президента, вопрос нехватки школ будет решен кардинальным образом, чтобы в стране не осталось ни одной аварийной школы.
О туристическом сезоне
Алмазбек Атамбаев отметил, что к началу туристического сезона, к середине июня реконструкцию участка Чок-Тал-Чолпон-Ата автодороги Балыкчы – Чолпон-Ата – Корумду планируется полностью завершить.
"Государство также изыщет средства для реабилитации дорог города Каракол, а крупные проекты развития Иссык-Кульской области в том числе и инфраструктурные будут заложены в долгосрочную стратегию развития страны на период до 2040 года. Касаясь вопросов подготовки к туристическому сезону, президент, подчеркнул, что наравне с реализацией значимых инфраструктурных проектов, важно обратить внимание и на вопросы благоустройства жилых территорий, бережного отношения к природе", – говорится в сообщении.
О доходах государства
Президент подчеркнул, что за последние годы удалось добиться справедливого распределения доходов государства, благодаря чему остались позади времена, когда не было света, газа и дорог. По словам гГлавы государства, благодаря тому, что народ поддержал поправки в Конституцию, удалось укрепить независимость страны, обеспечить устойчивость политической системы, подотчетность власти перед обществом.
Он рассказал и о реализации крупных инфраструктурных проектов республиканского значения, проводимой работе по дальнейшему укреплению энергетической независимости страны, развитию логистики, прокладке транспортных коридоров, что создает условия для устойчивого развития страны и ее экономики, а также увеличению доходов государства.
1 of 14

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум