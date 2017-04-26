Депутат предложил запретить продавать подросткам "энергетики"

26 апреля 2017, 15:11 Комментарии

Сегодня, 26 апреля, депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты, в частности "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции", а также в Кодекс об административной ответственности.

Законопроект предусматривает введение таких понятий, как "безалкогольный тонизирующий напиток" и "слабоалкогольный тонизирующий напиток". Помимо этого, предлагается ввести норму на распространение указанной продукции и ее доступность.

Во время обсуждения законопроекта депутат Нурланбек Макеев предложил запретить продажу несовершеннолетним энергетических напитков, таких как "Ред Булл" и "Ягуар".

Он пояснил это тем, что подобные напитки имеют в составе особые тонизирующие ингредиенты - кофеин, таурин, L-карнитин, глюкуронолактон. Кофеин синтетического происхождения негативно влияет на здоровье детей и подростков, а также отражается на нервной и сердечно-сосудистой системах.

После обсуждения законопроект направили на голосование.