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Депутат предложил запретить продавать подросткам "энергетики"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358924_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422685-ru.html

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26 апреля 2017, 15:11       Комментарии

Сегодня, 26 апреля, депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты, в частности "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции", а также в Кодекс об административной ответственности.
Законопроект предусматривает введение таких понятий, как "безалкогольный тонизирующий напиток" и "слабоалкогольный тонизирующий напиток". Помимо этого, предлагается ввести норму на распространение указанной продукции и ее доступность.
Во время обсуждения законопроекта депутат Нурланбек Макеев предложил запретить продажу несовершеннолетним энергетических напитков, таких как "Ред Булл" и "Ягуар".
Он пояснил это тем, что подобные напитки имеют в составе особые тонизирующие ингредиенты - кофеин, таурин, L-карнитин, глюкуронолактон. Кофеин синтетического происхождения негативно влияет на здоровье детей и подростков, а также отражается на нервной и сердечно-сосудистой системах.
После обсуждения законопроект направили на голосование.

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