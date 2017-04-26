Ряд депутатов выступили против Единой системы госконтроля алкопродукции

26 апреля 2017, 15:27 Комментарии

Ряд депутатов выступили против введения Единой государственной автоматизированной информационной системы алкогольной продукции.

Отметим, сегодня, 26 апреля, Жогорку Кенеш в первом чтении рассмотрел проект закона о внесении изменений в Закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции". Законопроект инициировала группа депутатов, состоящая из 15 человек.

Цель - повышение контроля за производством и реализацией этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В частности, против выступил депутат Айтмамат Назаров, который обратил внимание на провальный опыт внедрения данной системы в Казахстане.

В свою очередь один из инициаторов законопроекта Макеев отметил, что компания из Грузии предложила свои услуги по внедрению данной системы. Предварительная стоимость проекта составляет $25 млн.

Однако депутат Дастан Бекешев напомнил коллегам также о провальном проекте данной системы в России. Он заметил, что там тоже грузинская компания внедряла подобную систему, однако на деле она оказалась слишком дорогой.

Помимо этого, один из парламентариев сказал, что нельзя доверять частным компаниям, которые сначала будут продавать автоматы, затем также будут продавать свои услуги продавцам, обучая, как обходить законы автоматизированной системы с помощью того же оборудования.

Депутат Акылбек Жапаров предложил создать рабочую группу, которая разработает механизмы реализации вводимых норм в течение двух месяцев, после чего можно будет обсуждать закон.