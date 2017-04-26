А.Атамбаев встретился с активом и общественностью Иссык-Кульской области

26 апреля 2017, 15:05 Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 26 апреля, в селе Бактуу-Долоноту Иссык-Кульского района встретился с активом и общественностью Иссык-Кульской области. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

В ходе встречи, традиционно прошедшей в формате "вопрос – ответ", Глава государства отметил, что большинство вопросов, которые были поставлены иссык-кульцами во время прошлой встречи осенью 2015 года, удалось решить, остальные, в частности касающиеся строительства школ и других социальных объектов решаются. По словам Президента, вопрос нехватки школ будет решен кардинальным образом, чтобы в стране не осталось ни одной аварийной школы.

Президент Алмазбек Атамбаев отметил, что к началу туристического сезона, к середине июня реконструкцию участка Чок-Тал-Чолпон-Ата автодороги Балыкчы-Чолпон-Ата-Корумду планируется полностью завершить. Государство также изыщет средства для реабилитации дорог города Каракол, а крупные проекты развития Иссык-Кульской облсти в том числе и инфраструктурные будут заложены в долгосрочную стратегию развития Кыргызской Республики на период до 2040 года.

Выступая перед собравшимися, Президент особо подчеркнул, что за последние годы удалось добиться справедливого распределения доходов государства, благодаря чему остались позади времена, когда не было света, газа и дорог. По словам Главы государства, благодаря тому, что народ поддержал поправки в Конституцию, удалось укрепить независимость страны, обеспечить устойчивость политической системы, подотчетность власти перед обществом.

Касаясь вопросов подготовки к туристическому сезону, Президент Алмазбек Атамбаев, подчеркнул, что наравне с реализацией значимых инфраструктурных проектов, важно обратить внимание и на вопросы благоустройства жилых территорий, бережного отношения к природе.

Отвечая на вопросы граждан, Глава государства также рассказал и о реализации крупных инфраструктурных проектов республиканского значения, проводимой работе по дальнейшему укреплению энергетической независимости страны, развитию логистики, прокладке транспортных коридоров, что создает условия для устойчивого развития страны и ее экономики, атакже увеличению доходов государства.

На встрече Главе государства были заданы множество вопросов разного характера, на которые были даны конкретные ответы и на месте даны соответствующие поручения. Кроме того, по итогам данной встречи будет разработан план мероприятий по решению поднятых вопросов.

На встрече приняли участие Полномочный представитель Правительства в Иссык-Кульской области Узарбек Жылкыбаев, министр транспорта и дорог КР Жамшитбек Калилов, представители руководства кыргызско-российского Фонда развития и других государственных органов.