В Бишкеке состоялся митинг-реквием, посвященный 31-й годовщине аварии на ЧАЭС

26 апреля 2017, 15:08 Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. Митинг-реквием, посвященный 31-годовщине со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) состоялся в парке Ю. Фучика в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Участники митинга-реквиема почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику чернобыльцам.

В настоящее время в Бишкеке проживают 283 ликвидатора катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и их вдов, в том числе 208 человек – инвалиды ЧАЭС, 54 вдовы участников ЧАЭС, и 21 участник ЧАЭС. Кроме того, 88 детей участников ликвидации аварии на ЧАЭС.

В целях оптимизации льгот и усиления адресности с 1 января 2010 года за счет средств Республиканского бюджета инвалидам Советской Армии принимавших участие на ЧАЭС, инвалидам ЧАЭС, участникам ЧАЭС, вдовам ЧАЭС установлены ежемесячные денежные компенсации.

Кроме того, за счет средств местного бюджета данной категории граждан предоставляются ежегодно следующие виды адресной социальной помощи и льгот:

- 100 % льготы по абонентской платы за телефон;

- ежеквартальная стипендия в размере 500 сомов;

- ежеквартальная стипендия вдовам участников ликвидации на ЧАЭС в размере 1500 сомов;

- 88 детям бесплатные новогодние подарки;

- единовременная материальная помощь ко дню аварии на ЧАЭС.

В мероприятии приняли участие, вице-мэр Бишкека Айгуль Рыскулова, депутат Бишкекского городского кенеша Адиса Асанова, послы Украины Николай Дорошенко, Беларуси Андрей Страчко, заместитель посла РФ в КР Алексей Мзареулов, председатель Бишкекского городского общества союз Чернобыль Тилек Омурбеков, а также жители и гости столицы.