Khovar: Президент Таджикистана принял командующего Центральным командованием США генерала Джозефа Л. Вотеля

26 апреля 2017, 15:25 Комментарии

Khovar: Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в Касри миллат принял командующего Центральным командованием Соединенных Штатов Америки генерала Джозефа Л. Вотеля.

На встрече были обсуждены нынешнее состояние и перспективы сотрудничества Таджикистана и США в военной и военно-технической сфере, имеющие общие цели по обеспечению региональной безопасности и стабильности.

Выразив удовлетворение сотрудничеством военных структур Таджикистана и США в рамках программ "Международная финансовая поддержка", "Глобальная мирная инициатива", "Военное обучение", "Борьба с международным терроризмом и незаконным оборотом наркотиков" и деятельностью Национального учебного центра по борьбе против терроризма и незаконного оборота наркотических средств в Республике Таджикистан, стороны подтвердили готовность и заинтересованность в дальнейшем усилении взаимодействия в этих направлениях.

С учетом роста угрозы международного терроризма и экстремизма, активизации организованных преступных группировок, собеседники также высказали эффективные предложения по расширению сотрудничества в плане укрепления потенциала пограничных сил Таджикистана на государственной границе с Исламской Республикой Афганистан.

На встрече были обсуждены и другие темы, представляющие взаимный интерес.