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Khovar: Президент Таджикистана принял командующего Центральным командованием США генерала Джозефа Л. Вотеля

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/khovar-pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422679-ru.html

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26 апреля 2017, 15:25       Комментарии

Khovar: Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в Касри миллат принял командующего Центральным командованием Соединенных Штатов Америки генерала Джозефа Л. Вотеля.
На встрече были обсуждены нынешнее состояние и перспективы сотрудничества Таджикистана и США в военной и военно-технической сфере, имеющие общие цели по обеспечению региональной безопасности и стабильности.
Выразив удовлетворение сотрудничеством военных структур Таджикистана и США в рамках программ "Международная финансовая поддержка", "Глобальная мирная инициатива", "Военное обучение", "Борьба с международным терроризмом и незаконным оборотом наркотиков" и деятельностью Национального учебного центра по борьбе против терроризма и незаконного оборота наркотических средств в Республике Таджикистан, стороны подтвердили готовность и заинтересованность в дальнейшем усилении взаимодействия в этих направлениях.
С учетом роста угрозы международного терроризма и экстремизма, активизации организованных преступных группировок, собеседники также высказали эффективные предложения по расширению сотрудничества в плане укрепления потенциала пограничных сил Таджикистана на государственной границе с Исламской Республикой Афганистан.
На встрече были обсуждены и другие темы, представляющие взаимный интерес.

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