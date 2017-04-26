Ипотека в Кыргызстане — банки, проценты и сроки

26 апреля 2017, 14:33 Комментарии

Ипотека во всем мире является одним из вариантов покупки жилья. Редакция Sputnik Кыргызстан связалась с 25 банками страны, чтобы выяснить, где есть ипотечное кредитования и каковы его условия: сроки выплаты, процентная ставка и первоначальный взнос.

Отметим, что на самом деле ставка всегда выше. Это так называемая эффективная процентная ставка, которая включает в себя обслуживание кредита, комиссионные и другие расходы. Потому в любом случае необходимо подробнее узнать в банке об условиях выдачи кредита, о перечне документов и другое.

Кроме того, существует государственная ипотека, по которой работают отдельные банки. Ее условия тоже приведены в инфографике.