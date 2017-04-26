Дебиторская задолженность "Кыргызнефтегаза" за 2016 год превысила 200 млн сомов

26 апреля 2017, 14:42 Комментарии

Счетной палатой КР проведен аудит деятельности открытого акционерного общества "Кыргызнефтегаз" и его структурных подразделений за 2015 год. Сумма дебиторской задолженности на 1 января 2016 года составила всего 205,7 млн сомов, из которой непогашенная дебиторская задолженность прошлых лет составляет 132,8 млн сомов.

По данным ведомства, в эксплуатационном фонде ОАО на начало 2016 года находится 626 нефтяных скважин, из которых бездействуют 261 скважина, из 41 газовой скважины бездействуют 29.

"Бюджет ОАО при плановом показателе доходов на 2 млн 463,1 тыс. сомов, фактически выполнен на 89,1%. Расходы произведены на 1 млн 884,4 тыс. сомов при плане 2 млн 459,5 тыс. сомов. За 2015 год чистая прибыль составила 433,6 млн сомов, тогда как в 2014 году — 545,3 млн сомов. С учетом количества акций, принадлежащих ФУГИ, перечислено дивидендов на 92,3 млн сомов. В ходе аудита установлена недоначисленная сумма дивидендов на 153,0 тыс. сомов, которые в нарушение Закона КР "Об акционерных обществах" не перечислены в ФУГИ", – говорится в сообщении.

Также ОАО "Кыргызнефтегаз" в течение 2015 года не пополнен фонд рекультивации на 3,9 млн сомов. По завершению аудита эти средства восстановлены на счет.