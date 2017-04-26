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В Петербурге задержали пятерых по делу о сексуальном насилии в детдоме

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/v-pete...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422672-ru.html

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У кыргызстанки вымогали $10 тыс за выдачу кредита — задержаны банкиры

26 апреля 2017, 14:53       Комментарии

В Санкт-Петербурге Следственный комитет возбудил восемь уголовных дел о насильственных действиях сексуального характера в одном из детских домов.
По данным следствия, с 2005 по 2010 год в одном из детских домов Кировского района Петербурга, группа людей систематически совершала насильственные действия сексуального характера в отношении четырех воспитанников 1991-95 годов рождения.
По итогам следствия задержали пятерых подозреваемых — заместителя директора детдома, двоих выпускников, родственника одного из сотрудников детдома, директора школы при детском доме.
По данным "Фонтанки", в материалах дела есть минимум шестеро потерпевших – бывших воспитанников детского дома № 10; сейчас он называется Центр для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей №8.
Поводом для проверки стал рассказ 26-летнего жителя Петербурга Якова о насилии со стороны воспитанника детдома.

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