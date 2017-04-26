В Петербурге задержали пятерых по делу о сексуальном насилии в детдоме

26 апреля 2017, 14:53 Комментарии

В Санкт-Петербурге Следственный комитет возбудил восемь уголовных дел о насильственных действиях сексуального характера в одном из детских домов.

По данным следствия, с 2005 по 2010 год в одном из детских домов Кировского района Петербурга, группа людей систематически совершала насильственные действия сексуального характера в отношении четырех воспитанников 1991-95 годов рождения.

По итогам следствия задержали пятерых подозреваемых — заместителя директора детдома, двоих выпускников, родственника одного из сотрудников детдома, директора школы при детском доме.

По данным "Фонтанки", в материалах дела есть минимум шестеро потерпевших – бывших воспитанников детского дома № 10; сейчас он называется Центр для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей №8.

Поводом для проверки стал рассказ 26-летнего жителя Петербурга Якова о насилии со стороны воспитанника детдома.