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Все на штык. В Чуйской области проходят масштабные командно-штабные учения

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358938_vs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422670-ru.html

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В Бишкеке и Чуйской области продолжается командно-штабное и мобилизационное учение "Коопсуздук-2017" (фото)

26 апреля 2017, 14:35       Комментарии

В Бишкеке и Чуйской области проходит совместное командно-штабное и мобилизационное учение "Коопсуздук-2017" с участием органов управления Генштаба ВС, МЧС, МВД, ГКНБ, аппарата полпреда в Чуйской области, мэрий городов Бишкек и Токмак. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВС КР.
В первый день, 25 апреля, участниками учений были отработаны действия оперативных штабов областных и районных госадминистраций с элементами взаимодействия с Центром кризисного управления ГШ ВС КР, сил и средств МВД по стабилизации обстановки, развернуты отдельные резервные роты, организован фильтрационный пункт и пункт приема беженцев, а также выполнены практические мероприятия по стабилизации обстановки в условиях введения чрезвычайного положения.
Во второй день учения заслушиваются решения оперативных штабов по организации охраны объектов, блок-постов, проводятся практические стрельбы отдельных резервных рот, выполняются задачи по обороне объектов, отражению нападений на стратегически важные объекты, порядку их усиления, организации комендантского часа.

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