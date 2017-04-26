Все на штык. В Чуйской области проходят масштабные командно-штабные учения

26 апреля 2017, 14:35 Комментарии

В Бишкеке и Чуйской области проходит совместное командно-штабное и мобилизационное учение "Коопсуздук-2017" с участием органов управления Генштаба ВС, МЧС, МВД, ГКНБ, аппарата полпреда в Чуйской области, мэрий городов Бишкек и Токмак. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВС КР.

В первый день, 25 апреля, участниками учений были отработаны действия оперативных штабов областных и районных госадминистраций с элементами взаимодействия с Центром кризисного управления ГШ ВС КР, сил и средств МВД по стабилизации обстановки, развернуты отдельные резервные роты, организован фильтрационный пункт и пункт приема беженцев, а также выполнены практические мероприятия по стабилизации обстановки в условиях введения чрезвычайного положения.

Во второй день учения заслушиваются решения оперативных штабов по организации охраны объектов, блок-постов, проводятся практические стрельбы отдельных резервных рот, выполняются задачи по обороне объектов, отражению нападений на стратегически важные объекты, порядку их усиления, организации комендантского часа.