Последний в мире самец северного белого носорога "завел" аккаунт в Tinder

26 апреля 2017, 14:39 Комментарии

В Кении предпринимаются отчаянные попытки сохранить вид северного белого носорога. Представители заповедника Ol Pejeta Conservancy объединились с создателями популярного приложения для знакомств Tinder и создали аккаунт для последнего самца этого подвида по кличке Судан, сообщает NewsRu.com со ссылкой на AP.

Аккаунт был создан в рамках кампании под названием "Самый желанный холостяк в мире". Ее целью является сбор средств на исследования методов разведения, включая экстракорпоральное оплодотворение с целью сохранения вида от вымирания. Всего необходимо собрать девять миллионов долларов.

Пролистнув страничку с профилем Судана вправо (как делается для выражения симпатии кандидату), пользователи окажутся на сайте, где смогут пожертвовать средства.

"Не хочу забегать вперед, но судьба моего вида в буквальном смысле зависит от меня", - сказано в профиле Судана в приложении.

Судан - 43-летний северный белый носорог, обитающий в Ol Pejeta Conservancy. Он является одним из трех последних на планете представителей этого вида животных. Два других - самки по кличке Наджин и Фату. Одна из них приходится Судану дочерью, другая - внучкой. Несмотря на то что обе самки младше Судана (Наджин 25 лет, Фате - 15), они не способны нормально размножаться из-за ряда проблем, включая возраст.

Ранее зоологи возлагали надежды по размножению вида на самца белого северного носорога Ангалифу и самку Нолу, обитавших в сафари-парке Сан-Диего (Калифорния, США). Брачные игры прошли успешно, однако беременность так и не наступила. Позднее Ангалифу утратил способность к размножению и умер от старости в декабре 2014 года. Спустя почти год, в ноябре 2015 года, скончалась и Нола. Еще одна самка по кличке Набира умерла в июле 2015 года в чешском зоопарке.

В случае смерти Судана не исключено, что оставшихся самок попробуют скрестить с южным белым носорогом. Их потомство позволит сохранить гены северного белого носорога.

Северный белый носорог является вторым по величине наземным животным после слона. Вес самцов достигает пяти тонн. Их шкура на самом деле не белая, а серая и шершавая, напоминающая шифер. Название, по всей видимости, произошло от бурского слова wijde, которое означает "широкомордый".

В середине XX века популяция этого вида превышала две тысячи особей. Менее чем через 20 лет животных осталось 15, а к 2008 году - восемь, причем все они обитали в зоопарках. К вымиранию этого подвида причастны браконьеры, охотившиеся за рогами. Считается, что рог северного белого носорога обладает целебными свойствами, он дорого ценится на черном рынке.