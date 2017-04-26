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В ЖК предлагают ввести Единую систему полного госконтроля алкопродукции

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358941_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422668-ru.html

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26 апреля 2017, 15:01       Комментарии

Сегодня, 26 апреля, Жогорку Кенеш в первом чтении рассмотрел проект закона о внесении изменений в Закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции". Законопроект инициировала группа депутатов, состоящая из 15 человек.
Документ предусматривает введение Единой государственной автоматизированной информационной системы алкогольной продукции. Цель - повышение контроля за производством и реализацией этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
По данным одного из инициаторов законопроекта Гульшат Асылбаевой, введение указанной системы позволит государству вести учет производства и оборота этилового спирта, а также алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Помимо этого, система позволит вести учет импорта спирта и алкогольной продукции и контролировать правильность начисления акциза, а также затруднит и даже сделает практически невозможным сбыт контрафактной продукции.
Депутат отметила, что внесение поправок в закон позволит пополнить бюджет государства на 1,4 млрд сомов. А затраты на внедрение единой системы составят 1,5 млн сомов.
Асылбаева добавила, что в Кыргызстане 75% алкогольного рынка составляет теневая продукция. Проект закона позволит получить дополнительные отчисления по акцизам, НДС, налогам с продаж, а также налогам на прибыль.

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