В ЖК предлагают ввести Единую систему полного госконтроля алкопродукции

26 апреля 2017, 15:01 Комментарии

Сегодня, 26 апреля, Жогорку Кенеш в первом чтении рассмотрел проект закона о внесении изменений в Закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции". Законопроект инициировала группа депутатов, состоящая из 15 человек.

Документ предусматривает введение Единой государственной автоматизированной информационной системы алкогольной продукции. Цель - повышение контроля за производством и реализацией этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

По данным одного из инициаторов законопроекта Гульшат Асылбаевой, введение указанной системы позволит государству вести учет производства и оборота этилового спирта, а также алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Помимо этого, система позволит вести учет импорта спирта и алкогольной продукции и контролировать правильность начисления акциза, а также затруднит и даже сделает практически невозможным сбыт контрафактной продукции.

Депутат отметила, что внесение поправок в закон позволит пополнить бюджет государства на 1,4 млрд сомов. А затраты на внедрение единой системы составят 1,5 млн сомов.

Асылбаева добавила, что в Кыргызстане 75% алкогольного рынка составляет теневая продукция. Проект закона позволит получить дополнительные отчисления по акцизам, НДС, налогам с продаж, а также налогам на прибыль.