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В Караколе выявлен факт незаконной выдачи земли возле аэропорта

Источник:
http://kabar.kg/news/v-karakol...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422667-ru.html

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26 апреля 2017, 14:42       Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. В Караколе выявлен факт незаконной выдачи земли возле аэропорта, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.
Прокуратурой Иссык-Кульской области совместно с Кыргызской транспортной прокуратурой проведена проверка законности предоставления земельных участков и строительства в районе международного аэропорта "Каракол".
Проверкой установлено, что 26 января 2016 года Агентством гражданской Авиации при Министерстве транспорта и дорог КР (АГА) на имя мэра города Каракол и Каракольского управления по градостроительству и архитектуре было направлено письмо с просьбой не выделять гражданам земельные участки под строительство в районе Международного аэропорта "Каракол". Данное письмо направлено для исключения увеличения жилых построек в непосредственной близости к аэродрому, так как это приводит к ухудшению безопасности полетов.
Однако, несмотря на вышеизложенное, должностные лица мэрии города Каракол и вышеуказанного управления по градостроительству, без соответствующего решения земельной комиссии при мэрии города Каракол и без согласования с АГА, предоставили гражданину С.Э. земельный участок площадью 600 кв. метров, расположенный с юго-восточной стороны взлетно-посадочной полосы аэропорта. После чего, вышеотмеченным управлением по градостроительству выдано разрешение на строительство.
По данному факту прокуратурой Иссык-Кульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 305-2 (нарушение земельного законодательства КР) УК КР.
Расследование данного уголовного дела поручено управлению ГКНБ по Иссык-Кульской области.

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