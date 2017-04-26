26 апреля 2017, 14:42 Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. В Караколе выявлен факт незаконной выдачи земли возле аэропорта, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

Прокуратурой Иссык-Кульской области совместно с Кыргызской транспортной прокуратурой проведена проверка законности предоставления земельных участков и строительства в районе международного аэропорта "Каракол".

Проверкой установлено, что 26 января 2016 года Агентством гражданской Авиации при Министерстве транспорта и дорог КР (АГА) на имя мэра города Каракол и Каракольского управления по градостроительству и архитектуре было направлено письмо с просьбой не выделять гражданам земельные участки под строительство в районе Международного аэропорта "Каракол". Данное письмо направлено для исключения увеличения жилых построек в непосредственной близости к аэродрому, так как это приводит к ухудшению безопасности полетов.

Однако, несмотря на вышеизложенное, должностные лица мэрии города Каракол и вышеуказанного управления по градостроительству, без соответствующего решения земельной комиссии при мэрии города Каракол и без согласования с АГА, предоставили гражданину С.Э. земельный участок площадью 600 кв. метров, расположенный с юго-восточной стороны взлетно-посадочной полосы аэропорта. После чего, вышеотмеченным управлением по градостроительству выдано разрешение на строительство.

По данному факту прокуратурой Иссык-Кульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 305-2 (нарушение земельного законодательства КР) УК КР.

Расследование данного уголовного дела поручено управлению ГКНБ по Иссык-Кульской области.