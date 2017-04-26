На Иссык-Куле пройдет международная туристическая выставка-ярмарка

26 апреля 2017, 14:46 Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. Департамент туризма при Министерстве культуры, информации и туризма КР совместно с Ассоциацией курортов Кыргызстана 6-7 мая 2017 года проводят Иссык-Кульскую международную туристическую выставку-ярмарку "Issyk-Kul International Tourism Fair-Exhibition- 2017" на ипподроме, расположенном на берегу озера Иссык-Куль вблизи города Чолпон-Ата.

Как сообщили в Минкультуры КР, выставка будет проходить в рамках фестиваля "Салам, Иссык-Куль- 2017".

На торжественном открытии международной туристической выставки ожидается участие официальных лиц правительства Кыргызской Республики, руководителей органов исполнительной власти, полномочного представителя правительства Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области и других.

На выставке-ярмарке будут представлены продукты и сервис туристических агентств дальнего и ближнего зарубежья, туркомпаний, услуги пансионатов, домов отдыха, гостиниц.

Среди участников будут инвесторы, промышленники и производители продукции, связанные с туризмом, предприниматели, эксперты туриндустрии.

На выставке участники будут располагаться в павильонах.

Там же будет проходить выставка ремесленников.

Участников и гостей выставки ожидает презентация туристических компаний, демонстрация национальной охоты "Салбурун", а по итогам пройдет Церемония награждения "Issuk-Kul tourism awards-2017", где будут объявлены победители в различных туристических номинациях.

Завершится мероприятие выступлением звезд эстрады.