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На Иссык-Куле пройдет международная туристическая выставка-ярмарка

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/na-issyk-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422666-ru.html

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26 апреля 2017, 14:46       Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. Департамент туризма при Министерстве культуры, информации и туризма КР совместно с Ассоциацией курортов Кыргызстана 6-7 мая 2017 года проводят Иссык-Кульскую международную туристическую выставку-ярмарку "Issyk-Kul International Tourism Fair-Exhibition- 2017" на ипподроме, расположенном на берегу озера Иссык-Куль вблизи города Чолпон-Ата.
Как сообщили в Минкультуры КР, выставка будет проходить в рамках фестиваля "Салам, Иссык-Куль- 2017".
На торжественном открытии международной туристической выставки ожидается участие официальных лиц правительства Кыргызской Республики, руководителей органов исполнительной власти, полномочного представителя правительства Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области и других.
На выставке-ярмарке будут представлены продукты и сервис туристических агентств дальнего и ближнего зарубежья, туркомпаний, услуги пансионатов, домов отдыха, гостиниц.
Среди участников будут инвесторы, промышленники и производители продукции, связанные с туризмом, предприниматели, эксперты туриндустрии.
На выставке участники будут располагаться в павильонах.
Там же будет проходить выставка ремесленников.
Участников и гостей выставки ожидает презентация туристических компаний, демонстрация национальной охоты "Салбурун", а по итогам пройдет Церемония награждения "Issuk-Kul tourism awards-2017", где будут объявлены победители в различных туристических номинациях.
Завершится мероприятие выступлением звезд эстрады.

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