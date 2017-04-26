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Счетной палатой проведен аудит деятельности ОАО "Кыргызнефтегаз"

Источник:
http://kabar.kg/news/schetnoi-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422665-ru.html

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26 апреля 2017, 14:50       Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. Счетной палатой КР проведен аудит деятельности открытого акционерного общества "Кыргызнефтегаз" и его структурных подразделений за 2015 год. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты КР.
В материалах аудита отмечается, что в эксплуатационном фонде ОАО на начало 2016 года находится 626 нефтяных скважин, из которых бездействуют 261 скважина, из 41 газовой скважины бездействуют 29. Бюджет Общества при плановом показателе доходов на 2 млн. 463,1 тыс. сомов, фактически выполнен на 89,1%. Расходы произведены на 1 млн. 884,4 тыс. сомов при плане 2 млн. 459,5 тыс. сомов. За 2015 год чистая прибыль составила 433,6 млн. сомов, тогда как в 2014 году - 545,3 млн. сомов. С учетом количества акций, принадлежащих Фонду по управлению госимуществом, перечислено дивидендов на 92,3 млн. сомов.
В ходе аудита установлена недоначисленная сумма дивидендов на 153,0 тыс. сомов, которые в нарушение Закона КР "Об акционерных обществах" не перечислены в Фонд по управлению госимуществом при Правительстве КР.
Также ОАО "Кыргызнефтегаз" в течение 2015 года не был пополнен фонд рекультивации на 3,9 млн. сомов. По завершению аудита эти средства восстановлены на счет.
Сумма дебиторской задолженности на 1 января 2016 года составила всего 205,7 млн. сомов, из которой непогашенная дебиторская задолженность прошлых лет составляет 132,8 млн. сомов.

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