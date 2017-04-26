По Кыргызстану ожидаются кратковременные дожди – прогноз погоды на 27 апреля

26 апреля 2017, 14:41 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 27 апреля. По сообщению Кыргызгидромета, ночью без осадков. Днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

В Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +10...+15

днем: +18...+23

Таласская область

ночью: +8...+13

днем: +18...+23

Баткенская область

ночью: +9...+14

днем: +20...+25

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +11...+16

днем: +20...+25

Иссык-Кульская область

ночью: +4...+9

днем: +16...+21

Нарынская область

ночью: +1...+6

днем: +17...+22

В Бишкеке ночью без осадков, днем временами дожди, грозы. Ветер западный 4-9 м/с с усилением до 14 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13...+15, максимальная температура воздуха днем +21...+23.