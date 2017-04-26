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Новости Кыргызстана

Стал известен план мероприятий на День ПобедыСтал известен план мероприятий на День Победы

По Кыргызстану ожидаются кратковременные дожди – прогноз погоды на 27 апреля

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422664-ru.html

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26 апреля 2017, 14:41       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 27 апреля. По сообщению Кыргызгидромета, ночью без осадков. Днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег.
В Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +10...+15
днем: +18...+23
Таласская область
ночью: +8...+13
днем: +18...+23
Баткенская область
ночью: +9...+14
днем: +20...+25
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +11...+16
днем: +20...+25
Иссык-Кульская область
ночью: +4...+9
днем: +16...+21
Нарынская область
ночью: +1...+6
днем: +17...+22
В Бишкеке ночью без осадков, днем временами дожди, грозы. Ветер западный 4-9 м/с с усилением до 14 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13...+15, максимальная температура воздуха днем +21...+23.

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