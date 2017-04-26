Стал известен план мероприятий на День Победы

26 апреля 2017, 14:30 Комментарии

Рабочая группа разработала и утвердила план мероприятий по подготовке и проведению Дня Победы, сообщает пресс-служба президента.

План включает в себя 16 пунктов, согласно которым государственным органам, полномочным представителям правительства в регионах, мэрам городов Бишкек и Ош поручено решить организационно-подготовительные вопросы проведения торжественных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"В частности, предусмотрено организация и проведение акции "Бессмертный полк", митинга реквием на площади Победы, выставок и фотовыставок посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и другие торжественные мероприятия", – говорится в сообщении.