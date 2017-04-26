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Стал известен план мероприятий на День Победы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/stal-i...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422663-ru.html

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Утвержден план мероприятий по подготовке и проведению Дня Победы

В День Победы в Бишкеке пройдет акция "Бессмертный полк"

26 апреля 2017, 14:30       Комментарии

Рабочая группа разработала и утвердила план мероприятий по подготовке и проведению Дня Победы, сообщает пресс-служба президента.
План включает в себя 16 пунктов, согласно которым государственным органам, полномочным представителям правительства в регионах, мэрам городов Бишкек и Ош поручено решить организационно-подготовительные вопросы проведения торжественных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
"В частности, предусмотрено организация и проведение акции "Бессмертный полк", митинга реквием на площади Победы, выставок и фотовыставок посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и другие торжественные мероприятия", – говорится в сообщении.

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