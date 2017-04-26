"Репортеры без границ": Кыргызстан опустился в рейтинге свободы прессы

26 апреля 2017, 14:28 Комментарии

За прошедший год ситуация со свободой слова в Кыргызстане ухудшилась. Такие выводы сделаны в ежегодном рейтинге свободы от международной организации "Репортеры без границ".

Кыргызстан занял в рейтинге 89-е место среди 180 стран.

Организация отмечает, что среди других стран Центральной Азии Кыргызстан отличается плюрализмом в СМИ. Так, Таджикистан занял 149-е место, Казахстан - 162-е, а Узбекистан - 169-е место.

В группе стран СНГ лидируют Армения - 79-е место и Молдова - 80-е место. А вот Россия заняла 148-е место, Беларусь - 153-е и Украина - 102-е место в рейтинге.

Составители рейтинга отмечают, что при сравнительно позитивных показателях республики есть и проблемы, которые ограничивают условия для свободной прессы.Так, за последний год в республике были возбуждены уголовные дела на крупные СМИ с многомиллионным иском, а некоторые депутаты продвигают в парламенте законопроект, ограничивающий иностранные инвестиции в СМИ. Также законопроект против пропаганды ЛГБТ может повлиять на освещение этой темы в СМИ.

Напомним, что в 2016 году показатели Кыргызстана в этом рейтинге были выше. Тогда республика заняла 85-е место.

Рейтинг ежегодно публикуется "Репортерами без границ" с 2002 года. При его составлении учитываются такие показатели, как уровень плюрализма, количество независимых СМИ, законодательные ограничения, прозрачность, цензура и самоцензура.