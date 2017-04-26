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Иранская провинция Мазендеран готова активизировать межрегиональное сотрудничество с КР

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/iranskaia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422661-ru.html

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26 апреля 2017, 14:04       Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. В рамках официального визита в Исламскую Республику Иран парламентская делегация во главе с Торага Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым посетила провинцию Мазендаран и встретилась с ее губернатором Раби Фаллах-Джелоудар в г.Амоль (Исламская Республика Иран).
Как сообщает пресс-служба ЖК КР, в ходе встречи, стороны, выразив готовность активизировать межрегиональное сотрудничество, отметили необходимость реализации конкретных проектов. В частности, были обсуждены вопросы налаживания сотрудничества в области сельского и рыбного хозяйства, перерабатывающей промышленности и туризма.
Торага отметил, что Жогорку Кенеш приветствует активизацию отношений по линии плодотворного взаимодействия двух регионов Кыргызстана и Ирана. "Со своей стороны мы готовы приложить все необходимые усилия для их дальнейшего развития", - подчеркнул Ч.Турсунбеков.
В свою очередь, губернатор, информировав Торага о потенциале Мазендерана - одной из крупнейших провинций Ирана, выразил готовность принять практические меры по увеличению объемов торгово-экономического сотрудничества.
В рамках посещения провинции Мазендеран кыргызская делегация ознакомилась с современными и крупными предприятиями по производству молочных и мясных продукций.
Напомним, что с 23 по 27 апреля т.г. проходит официальный визит парламентской делегации во главе с Торага Жогорку Кенеша Ч.Турсунбековым в г.Тегеран (Исламская Республика Иран). В состав данной делегации вошли депутаты Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров, Исланбек Сарсейитов, Жыргалбек Аттокуров, Жыргалбек Турускулов и Абдимуктар Маматов.

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