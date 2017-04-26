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Посол И.Жунусов попросил Минюст Турции ускорить выдачу кыргызстанцев, скрывающихся в Турции

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422660-ru.html

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26 апреля 2017, 13:56       Комментарии

Посол Кыргызстана в Турции Ибрагим Жунусов отметил необходимость ускорения турецкой стороной решения вопроса выдачи кыргызской стороне ряда кыргызстанцев, разыскиваемых правоохранительными органами Кыргызстана и скрывающихся на территории Турции. Об этом он сказал 25 апреля на встрече с заместителем министра юстиции Турции Мусой Хейбет.
Как сообщили в посольстве, стороны обсудили вопросы текущего состояния взаимодействия органов юстиции и прокуратуры Кыргызстана и Турции, а также отметили важность активизации и углубления сотрудничества, в том числе в вопросе оперативного исполнения международных следственных поручений.
В завершении встречи стороны пришли к единому мнению о необходимости поддержания тесных контактов для содействия в развитии дальнейшего сотрудничества.
Ранее правоохранительные органы КР сообщали, что на территории Турции скрываются лица, причастные к организации теракта на территории посольства Китая в Бишкеке 30 августа 2016 года.

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