Посол И.Жунусов попросил Минюст Турции ускорить выдачу кыргызстанцев, скрывающихся в Турции

26 апреля 2017, 13:56 Комментарии

Посол Кыргызстана в Турции Ибрагим Жунусов отметил необходимость ускорения турецкой стороной решения вопроса выдачи кыргызской стороне ряда кыргызстанцев, разыскиваемых правоохранительными органами Кыргызстана и скрывающихся на территории Турции. Об этом он сказал 25 апреля на встрече с заместителем министра юстиции Турции Мусой Хейбет.

Как сообщили в посольстве, стороны обсудили вопросы текущего состояния взаимодействия органов юстиции и прокуратуры Кыргызстана и Турции, а также отметили важность активизации и углубления сотрудничества, в том числе в вопросе оперативного исполнения международных следственных поручений.

В завершении встречи стороны пришли к единому мнению о необходимости поддержания тесных контактов для содействия в развитии дальнейшего сотрудничества.

Ранее правоохранительные органы КР сообщали, что на территории Турции скрываются лица, причастные к организации теракта на территории посольства Китая в Бишкеке 30 августа 2016 года.