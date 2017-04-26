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Утвержден план мероприятий по подготовке и проведению Дня Победы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358939_yt...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422659-ru.html

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Утвержден План мероприятий по подготовке и проведению Дня Победы

Утвержден план мероприятий по подготовке и проведению Дня Победы

Евросоюз заинтересован в проведении честных и прозрачных выборов в КР - П.Буриан

26 апреля 2017, 13:38       Комментарии

Распоряжением президента КР о подготовке к проведению праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года, правительству было поручено разработать план праздничных мероприятий и повсеместно обеспечить высокий уровень их проведения.
Так, была образована правительственная рабочая группа во главе с вице-премьер-министром Женишем Разаковым. Разработан и утвержден план мероприятий по подготовке и проведению Дня Победы.
План включает в себя 16 пунктов, согласно которым государственным органам, полномочным представителям правительства в регионах, мэрам городов Бишкек и Ош поручено решить организационно-подготовительные вопросы проведения торжественных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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