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Даешь пятилетку! Правительство разрабатывает программу развития страны

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358937_da...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422658-ru.html

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Правительство КР ведет работу по разработке 5-летней Программы устойчивого развития на период 2018-2022 годы

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26 апреля 2017, 13:43       Комментарии

Правительство КР ведет работу по разработке пятилетней Программы устойчивого развития на период 2018-2022 годы. Об этом сказал вице-премьер-министр Олег Панкратов сегодня, 26 апреля, на церемонии открытия III Глобального форума "Преобразование мира через оценку: партнерство и участие во имя лучшего будущего, к которому мы стремимся".
"В ходе 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН и Саммита ООН по устойчивому развитию, состоявшихся в сентябре 2015 года в Нью-Йорке, кыргызская сторона вместе со всеми странами-членами ООН одобрила подготовленный документ "Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", который стал ориентиром для мирового сообщества на следующие 15 лет. Уверен, что совместными усилиями данная повестка будет успешно реализована и создаст необходимые условия для дальнейшего роста благосостояния населения нашей страны и народов всего мира", - сказал он.
Вице-премьер отметил, что на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Кыргызская Республика заявила о поддержке Повестки международного развития до 2030 года и о намерении использовать имеющиеся ресурсы и потенциал для ее выполнения на национальном уровне с учетом национальных интересов и приоритетов.
"Принятые Кыргызской Республикой международные обязательства в сфере устойчивого развития являются для нас приоритетом. Вместе с тем в настоящее время президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев инициировал подготовку новой долгосрочной Стратегии устойчивого развития на период до 2040 года. Правительство Кыргызской Республики примет активное участие в разработке указанного документа. В качестве первого этапа реализации Стратегии до 2040 года разрабатывается пятилетняя Программа устойчивого развития на период 2018-2022 годы", - сообщил Панкратов.
Чиновник выразил надежду на то, что в ходе предстоящих на форуме дискуссий состоится широкий и конструктивный обмен мнениями его участников по вопросу построения системы мониторинга процесса устойчивого развития в разных странах, в том числе через призму национальных приоритетов, а также глобальных целей и задач Повестки развития на период до 2030 года.

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