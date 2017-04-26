По Кыргызстану будут открыты ряд точек доступа к Wi-Fi

26 апреля 2017, 13:40 Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. В 2017 году ОАО "Кыргызтелеком" откроет по республике ряд бесплатных точек доступа в интернет через сети Wi-Fi. Об этом сегодня на ежегодном собрании акционеров компании сказал глава ОАО "Кыргызтелеком" Нурлан Мадаминов, сообщает пресс-служба компании.

По его данным, в этом году в целях обеспечения населения бесплатным доступом в интернет компания планирует открыть ряд точек Wi-Fi.

В частности, ожидается открытие бесплатных точек доступа в интернет в социальных объектах, в местах скопления туристов, образовательных учреждениях и другие.

Кроме этого, по словам Н.Мадаминова, компания проводит модернизацию имеющиеся сети Wi-Fi точек по стране, обеспечив население в бесплатном доступе к мировой паутине Интернет, что отразится на благосостоянии и образованности граждан КР.

"Модернизация сети wi-fi позволит увеличить количество одновременных пользователей интернет", - сказал Н.Мадаминов.