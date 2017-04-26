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По Кыргызстану будут открыты ряд точек доступа к Wi-Fi

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/po-kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422657-ru.html

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26 апреля 2017, 13:40       Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. В 2017 году ОАО "Кыргызтелеком" откроет по республике ряд бесплатных точек доступа в интернет через сети Wi-Fi. Об этом сегодня на ежегодном собрании акционеров компании сказал глава ОАО "Кыргызтелеком" Нурлан Мадаминов, сообщает пресс-служба компании.
По его данным, в этом году в целях обеспечения населения бесплатным доступом в интернет компания планирует открыть ряд точек Wi-Fi.
В частности, ожидается открытие бесплатных точек доступа в интернет в социальных объектах, в местах скопления туристов, образовательных учреждениях и другие.
Кроме этого, по словам Н.Мадаминова, компания проводит модернизацию имеющиеся сети Wi-Fi точек по стране, обеспечив население в бесплатном доступе к мировой паутине Интернет, что отразится на благосостоянии и образованности граждан КР.
"Модернизация сети wi-fi позволит увеличить количество одновременных пользователей интернет", - сказал Н.Мадаминов.

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