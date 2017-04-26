Производить компьютеризированное оборудование и 3D принтеры в Кыргызстане – это реальность

26 апреля 2017, 13:52 Комментарии

Бишкек, 25 апреля /Мирлан Киизбаев – Кабар/. Бывшие студенты Кыргызского государственного технического университета им. И.Раззакова разработали собственное компьютеризированное оборудование, на основе которых собрали промышленные станки и 3D принтер собственного производства.

Как рассказывает изобретатель Бакыт Курманкожоев, первым достижением их работы стала разработка собственных микросхем, на основе которых были собраны компьютеры, которые в свою очередь, послужили платформой для создания компьютеризированного промышленного оборудования собственного производства.

"Собственный станок для обработки метала, мы начали разрабатывать в 2015 году. Больше всего времени ушло на создание программного обеспечения. Сейчас у нас две модели, они отличаются мощностью и размерами. В этом году, мы планируем запустить эти станки в серийное производство", - рассказал Б.Курманкожоев.

Для производства станков, изобретатели основали фирму "Sanarip Electronics". Всего у разработчиков три вида станков. Плазморез, для обработки металлов, компьютеризированный станок для обработки дерева и компьютеризированный станок для швейного производства, способный кроить в больших объемах по точно заданным параметрам.

"Мы сделали первым станок для обработки метала. Так как многие цеха, которые работают с металлом, режут детали болгаркой. А приобрести такой станок заграницей стоит очень дорого. Мы же сделали его из своих деталей, которые сами разработали, от механической части и компьютерных контроллеров до программного обеспечения. Поэтому мы имеем возможность продавать их дешевле и по доступным ценам", - сообщил Б.Курманкожоев.

Помимо компьютеризированных станков по обработке метала, изобретатели собрали собственный 3D принтер, при помощи которого печатают модели деталей для создания своего оборудования.

"Своими силами собрали 3D принтер, на основе собственных плат. Он может делать сложные детали за короткое время. Мы печатаем на нем модели деталей или если нам срочно нужны какие-нибудь крепежи. Если доработать дизайн этого принтера, в принципе его тоже можно продавать. Думаю для дизайнеров это отличное решение", - сказал Б.Курманкожоев, добавив, что у них уже имеются наработки 3D станка по обработке метала.

"Нынешние наши станки работают в 2D формате, сейчас разрабатываем новый станок, который будет работать в 3D формате и сможет делать любые детали, модели которых можно загрузить в компьютер. У них будет гораздо больше функций. Они значительно ускорят работу производителей мебели, текстильной продукции и прочего, в то же время сведут к минимуму производство браков, так как вся система производства контролируется компьютером", - поделился изобретатель.

Продукция изобретателей не осталась без внимания предпринимателей, занимающиеся обработкой метала и изготовлением металлических изделий. "Мелкие цеха, которые не могут себе позволить станок, приходят и просят сделать детали на заказ, некоторые покрупнее присматриваются, чтобы купить у нас такой станок. Мы к тому же проводим обучение по работе со станком", - добавил Б.Курманкожоев.

Уникальность продукции "Sanarip Electroniks" - это полностью собственное производство от системных плат и программного обеспечения до механической части станков и их дизайна.

"80% деталей станков сделаны в Кыргызстане. Только саму металлоконструкцию для изготовления каркасов станков мы привозим из России. Но, все остальное, механизмы, компьютерные платы, программное обеспечение и так далее, все это собственного производства", - сообщил механик-изобретатель Самат Бейшеналиев.

Он также рассказал, что для разработки и изготовления станков они использовали только личные средства. Им даже пришлось переехать из Бишкека в Кара-Балту.

"Здесь жилье и помещения дешевле. Нам пришлось заложить свои машины в ломбард, чтобы взять деньги на продолжение разработок и доведения станка до готового продукта. Мы хотим делать качественные станки на экспорт. Очень надеемся на ЕАЭС, что сможем продавать наши компьютеризированные станки не только в Кыргызстане, но и в страны Союза. На сегодняшний день мы хотим обеспечить металлообрабатывающие, мебельные и швейные цеха нашими компьютеризированными станками. Те станки, которые приходят из-за рубежа дорогие, потому что они компьютеризированы. Мы выпускаем такие же компьютеризированные станки но гораздо дешевле. Мы готовы обеспечить наших предпринимателей, которые используют оборудование в производстве, качественными, компьютеризированным оборудованием при использовании которого они смогут выпускать качественную продукцию в больших объемах", - сообщил С.Бейшеналиев.

Идею производства компьютеризированного оборудования на основе собственных чипов поддержали в государственном комитете информационных технологий и связи. Как сообщил заведующий отделом реализации проектов Акылбек Айдралиев, сейчас рассматриваются варианты организации производства в Кыргызстане.

"Потенциал у ребят очень большой. На основе собственных технологий они могут выпускать компьютеры, планшеты, смартфоны, микроконтроллеры, счетчики, датчики. Весь спектр оборудования. Но, у населения существует недоверие. Для реализации таких проектов мы нашли зарубежных партнеров. Это такие большие корпорации как Intel, Microsoft и крупная португальская компания, которая построила 35 заводов по производству компьютеров по всему миру", - сообщил А.Айдралиев.

По его словам, чтобы помочь начинающим производителям, госкомитет связался с Россйско-Кыргызским фондом развития, для возможности финансирования производства не только компьютеризированных станков, но и любого оборудования на основе собственно разработанных технологий.

"Сейчас рассматриваются разные варианты организации производства. Мы намерены привезти сюда крупные корпорации, но, у них есть условие, что в Кыргызстане должен быть национальный партнер, который будет непосредственно заниматься этим проектом. Так как они не могут находиться здесь постоянно. Так как это наше производство, нам необходимо найти здесь партнера", - пояснил А.Айдралиев.

В настоящее время конструкторы "Sanarip Electroniks" параллельно ведут разработку энергетических турбин для гидроэлектростанций. В планах у разработчиков обеспечить турбинами строительство малых ГЭС.

"В Кыргызстане есть некоторые компании, которые собираются построить малые ГЭС. Турбины для ГЭС - это самая дорогая деталь, они обычно заказываются из-за рубежа. Мы сейчас ведем разработку собственных турбин для ГЭС. Одна корейская фирма заинтересовалась нашей продукцией и отправила нам чертежи и материалы для изготовления турбины, чтобы оценить наши возможности. Мы сделали турбину из их материала по их чертежам. Они остались довольны качеством работы и сейчас рассматривают вопрос заказа у нас этих турбин", - рассказал Б.Курманкожоев.

Разработчики показали, что производить высокотехнологичную продукцию в Кыргызстане сегодня это реально.