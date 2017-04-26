Гости из 24 стран ознакомятся с культурой кыргызов на форуме в Бишкеке

26 апреля 2017, 13:15 Комментарии

БИШКЕК, 26 апр - Sputnik. В ходе Бишкекского культурного форума гости с пяти континентов ознакомятся с культурой кыргызов, сообщила на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан председатель комитета CIOFF в КР Татьяна Мосиевская.

Сегодня стартует первый Бишкекский форум культур. В нем примут участие представители Международного совета организаций фольклорных фестивалей и народного искусства, Международного Дельфийского комитета, Ассоциации марокканских фестивалей, Международной организации тюркской культуры, Ассоциации спорта и культуры города Гвалиор (Индия) и Международного детского фестиваля города Ковель (Украина).

"Они ознакомятся с кыргызской культурой, обсудят тему развития и взаимодействия культур разных стран. Это уникальная площадка, которая позволит молодежи участвовать в больших международных проектах, поступать в зарубежные вузы. У нас большие ожидания от форума", - сказала Мосиевская.

Участниками мероприятия станут представители 24 стран: Таити, Тайваня, Турции, России, Кипра, Казахстана, Армении, Азербайджана, Австралии, Марокко, Индонезии, Словении, ЮАР, Италии, Словакии, Китая и других.