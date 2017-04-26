Доллар США: 67.1496 (-0.3223) 
Евро: 72.9144 (+0.5946) 
Золото: 40.85 $/гр (-0.04) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Джеруй тронулся. Первое золото на месторождении добудут в конце 2018 годаДжеруй тронулся. Первое золото на месторождении добудут в конце 2018 годаУзА: В Душанбе подписан договор на 50 млн долларов между Узбекистаном и ТаджикистаномУзА: В Душанбе подписан договор на 50 млн долларов между Узбекистаном и Таджикистаном

Гости из 24 стран ознакомятся с культурой кыргызов на форуме в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422655-ru.html

Похожие новости

По Кыргызстану ожидаются кратковременные дожди – прогноз погоды на 27 апреля

"Репортеры без границ": Кыргызстан опустился в рейтинге свободы прессы

Посол И.Жунусов попросил Минюст Турции ускорить выдачу кыргызстанцев, скрывающихся в Турции

Производить компьютеризированное оборудование и 3D принтеры в Кыргызстане – это реальность

По Кыргызстану будут открыты ряд точек доступа к Wi-Fi

26 апреля 2017, 13:15       Комментарии

БИШКЕК, 26 апр - Sputnik. В ходе Бишкекского культурного форума гости с пяти континентов ознакомятся с культурой кыргызов, сообщила на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан председатель комитета CIOFF в КР Татьяна Мосиевская.
Сегодня стартует первый Бишкекский форум культур. В нем примут участие представители Международного совета организаций фольклорных фестивалей и народного искусства, Международного Дельфийского комитета, Ассоциации марокканских фестивалей, Международной организации тюркской культуры, Ассоциации спорта и культуры города Гвалиор (Индия) и Международного детского фестиваля города Ковель (Украина).
"Они ознакомятся с кыргызской культурой, обсудят тему развития и взаимодействия культур разных стран. Это уникальная площадка, которая позволит молодежи участвовать в больших международных проектах, поступать в зарубежные вузы. У нас большие ожидания от форума", - сказала Мосиевская.
Участниками мероприятия станут представители 24 стран: Таити, Тайваня, Турции, России, Кипра, Казахстана, Армении, Азербайджана, Австралии, Марокко, Индонезии, Словении, ЮАР, Италии, Словакии, Китая и других.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум