Бывший мэр Бишкека просит помощи у президента

26 апреля 2017, 13:27 Комментарии

Бывший мэр Бишкека Нариман Тюлеев просит помощи у президента. Об этом он заявил на встрече с журналистами.

По его словам, у него незаконно конфискуют имущества.

"Уважаемый Алмазбек Шаршенович, прошу обратить внимание на беспредел с конфискацией имущества. Остановите это, пожалуйста", – заявил Тюлеев.

Напомним, ранее здание Sapat Center, принадлежавшем бывшему мэру столицы конфисковали и передали финполу.

В ФУГИ заявили, что здание изымается на законных основания. Накануне также конфискован в пользу государства торговый центр "Караван".

Нариман Тюлеев был задержан в собственном доме и водворен в СИЗО ГКНБ 21 июня 2012 года. Его обвинили в том, что, закупая автобусы и спецтехнику для Бишкека, он причинил государству ущерб в $ 1 млн 400 тыс.

7 мая 2016 года он вышел на свободу.