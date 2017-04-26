Бывший мэр Бишкека просит помощи у президента

26 апреля 2017, 13:27 Комментарии
Бывший мэр Бишкека Нариман Тюлеев просит помощи у президента. Об этом он заявил на встрече с журналистами.
По его словам, у него незаконно конфискуют имущества.
"Уважаемый Алмазбек Шаршенович, прошу обратить внимание на беспредел с конфискацией имущества. Остановите это, пожалуйста", – заявил Тюлеев.
Напомним, ранее здание Sapat Center, принадлежавшем бывшему мэру столицы конфисковали и передали финполу.
В ФУГИ заявили, что здание изымается на законных основания. Накануне также конфискован в пользу государства торговый центр "Караван".
Нариман Тюлеев был задержан в собственном доме и водворен в СИЗО ГКНБ 21 июня 2012 года. Его обвинили в том, что, закупая автобусы и спецтехнику для Бишкека, он причинил государству ущерб в $ 1 млн 400 тыс.
7 мая 2016 года он вышел на свободу.